La patente è scaduta | mostra un documento firmato con il sangue

Patente scaduta, quanto si può circolare e termini per il rinnovo: patente scaduta, quanto si può circolare e termini per il rinnovo: Le regole per i conducenti con la patente scaduta: quanto tempo si può circolare, quali sono i termini per il rinnovo e le scadenze da rispettare.

Fermata dai vigili mostra una patente fai-da-te firmata con il sangue: "Non sono tenuta al rispetto delle leggi italiane": Fermata dai vigili mostra una patente fai-da-te firmata con il sangue: "Non sono tenuta al rispetto delle leggi italiane": La sua vera patente di guida risulta scaduta nel 2021 e da allora la donna circola con il documento firmato con il sangue, emesso da una setta che non riconosce lo Stato italiano, né le leggi né tanto ...