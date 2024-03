La passione vintage del biliardino Sfida tricolore a calcio balilla tra giocatori per hobby e campioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ha dato ildi inizio al maxi11 contro 11 dove consiglieri e assessori si sono scontrati all’ultimo tiro e alla fine ha vinto la sua squadra: anche Maurizio Bono, sindaco di Arcore, è campione di. Dopo le istituzioni che hanno inaugurato la lunga kermesse arcorese degli Open italiani dedicati alla specialità, c’è stato “Un goal insieme“, il torneo riservato ai residenti, altra chicca che ha visto in campo decine di team, amici e familiari, per un tuffo nel buonumore. Tre le coppie vincitrici tra i dilettanti di casa, primi, Claudio Lallo e Biagio Marchitiello; secondi, Alessio Megale e Filippo Panepinto; terzi, Tommaso Confalonieri e Andrea Fontana. Felici come se avessero vinto le olimpiadi. "È stato davvero un successo – dice Nicolò Malacrida, assessore al Commercio –, la gara ha ...