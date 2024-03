La nipote di Lady Diana | Kitty Spencer | è diventata mamma L’annuncio a sorpresa

(Di lunedì 11 marzo 2024)di, ha avuto il suo primo figlio: a svelarlo è la modella stessa, la quale, in occasione della Festa della, ha postato su Instagram una dolce carrellata di foto insieme al suo bebè. “Essere la tuaè la gioia della mia vita, piccolo. Ti amo incondizionatamente. Buona Festa dellaa chi festeggia oggi”, ha scritto la modella, 33 anni, a corredo degli scatti: in alcuni Paesi del mondo, tra i quali il Regno Unito, la festa cade infatti la quarta domenica di quaresima, di solito tra il primo marzo e il 4 aprile. Moltissimi i commenti di affetto da parte dei follower, tra i quali appaiono anche le sorelle gemelle della modella, Eliza e Amelia: “Il mio perfetto nipotino”, scrive la ...

Kitty Spencer , nipote di Lady Diana , ha avuto il suo primo figlio: a svelarlo è la modella stessa, la quale, in occasione della Festa della mamma, ha postato su Instagram una dolce carrellata di ... (gravidanzaonline)

Kitty Spencer , nipote di Lady D, ha annunciato di essere diventata mamma. La notizia è arrivata in occasione della Festa della Mamma con un post pubblicato su Instagram.Continua a leggere (fanpage)

Kitty Spencer , nipote di Lady Diana , ha avuto il suo primo figlio: a svelarlo è la modella stessa, la quale, in occasione della Festa della mamma, ha postato su Instagram una dolce carrellata di ... (gravidanzaonline)

Lady Louise paparazzata in vacanza da sola: la somiglianza con la nonna Elisabetta II è impressionante: Mentre il mondo grida al complotto e tutto ciò che è stato, e verrà, pubblicato da Kensington Palace (e non solo) è messo in dubbio Louise Windsor, la nipote prediletta di Elisabetta II, è stata ...today

Eredità Agnelli, «servono amici per ospitare Lady Fiat». Il “trucco” di John Elkann, i nomi in codice e cinque lettere misteriose: Cinque lettere potrebbero diventare potenziali prove della "strategia delittuoso-evasiva fondata sulla fittizia residenza estera di Marella Caracciolo" nell'ambito ...leggo

Kitty Spencer, la nipote di Lady D, è diventata mamma in gran segreto: Tanto da far passare in secondo piano un'altra notizia proveniente dai royals d'oltremanica: Kitty Spencer, la nipote di Lady D, ovvero primogenita di Charles Spencer, fratello minore di Diana, e ...laprovinciapavese.gelocal