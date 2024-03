La ‘nduja diventa un “bagaglio a mano” | sì al trasporto in aereo

(Di lunedì 11 marzo 2024) La, uno dei simboli della tradizione gastronomica calabrese, potrà essere trasportata nei bagagli adai passeggeri in partenza dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il provvedimento è stato preso da Sacal, dopo il via libera arrivato dall’Enac, e autorizza quindi ildi un prodotto tipico e apprezzato dai turisti di tutto il mondo. Il tipico insaccato calabrese piccante era trasportabile solamente in stiva perché classificato tra gli alimenti potenzialmente pericolosi data la sua composizione di liquidi e solidi. Bisogna però sottolineare che si potrà trasportare lasolo se ci si imbarca in un degli aeroporti del territorio calabrese. “La ’nduja è un insaccato spalmabile tipico calabrese, inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, il quale ...

