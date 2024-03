La Madonna pellegrina Todde s’è spesa per l’Abruzzo. E ha preso pernacchie

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una dimensione tragicamente infantile. La reificazione immatura del consumo pubblicitario. La politica che doveva assorbire l’universo influencer e in questo è rifluita. Tragicamente, sì. Che cosa resta di questa tornata locale, così come della precedente? Un dibattito che ricorda i film con Bombolo e er Monnezza: “Ahò, amo vinto. Se la so pijata nderculo. Amo vinto, capito”. “Ah. Cazzo. È annata male. Campo largo un cazzo”. E chi abbia vinto cosa, perso cosa, non rileva. Un gioco agghiacciante, neanche fine a se stesso, una roba, come la chiamano? Pop? Per dire leggera, disimpegnata, fruibile? Ma no, è l’immaturità di ritorno, ritardata, del bambino che fa cose senza pensare, senza neppure sapere perché le fa e cosa stia facendo. Scrive Francesco Cataluccio nel suo imperdibile Immaturità – la malattia del nostro tempo: “Sono ormai scomparsi, come le mezze stagioni e le lucciole, gli ...

