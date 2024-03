La logistica torna a Verona con la terza edizione di Letexpo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il settore dei trasporti e dellasostenibile si da' appuntamento un'altra volta a, dove domani inizia la 4 giorni di, la più grande fiera del settore, promossa da Alis, che rappresenta circa 2500 realtà di questo comparto. Nuove modalità di trasporto, servizi alle imprese in Italia e in Europa saranno i temi sui quali si svilupperà il confronto, con tavoli tematici e dibattiti con i protagonisti delle istituzioni e dell'economia. Organizzata in collaborazione confiere,è patrocinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e vede come partner istituzionale lo Stato Maggiore della Difesa. Sono 400 espositori, presenti in 5 padiglioni, di cui uno interamente dedicato al sociale con ...

