La latteria diventa un sexy shop | Sfidiamo la concorrenza dell’online

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Ha scoperto talenti come Alex Magni e Laura Panerai. Ha prodotto la bellezza di 1187 film a luci rosse, “ma non ho mai partecipato come attore: per me è solo business”. Gerardo Spagnesi, imprenditore fiorentino dell’hard, ex produttore cinematografico fondatore di quella CentoxCento che nata dal nulla èta forse la più nota casa del settore prima che venisse spazzato dallo streaming, è il titolare delImpulse di via dei Vanni, che tra pochi giorni approderà in via Dosio al posto della vecchia(poita bar). Spagnesi, un negozio di articoli erotici non è una scelta fuoritempo? "Lasi sente parecchio. Prima avevo anche il fondo accanto e tre commessi. Ho 72 anni e di andare a vedere i ...