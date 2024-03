La Juve Stabia ha un ‘mini match point’ | ma solo applausi per mister Auteri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa rete di Frisenna al 90’ rischia davvero di aver messo la parola fine alle velleità del Benevento di contendere fino all’ultimo il primo posto alla. In condizioni ‘normali’ di classifica, senza il pesante fardello del -7 dalla vetta, un pareggio contro il Messina sarebbe stato qualcosa di fisiologico, soprattutto alla luce dei tre impegni ravvicinati in una settimana. Inoltre, la squadra diModica non è certo nuova ad imprese simili in trasferta contro una big. Ne sa qualcosa soprattutto l’Avellino, punito al suo domicilio da un collettivo come quello siciliano che non si accontenta mai di subire in maniera passiva l’avversario. Alla vigilia delera stato un facile profeta: “Loro accettano sempre il confronto e sono ...

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Taranto , match dello stadio Romeo Menti valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Avellino: Sgarbi non sprinta e il palo colpito non basta per avere rimpianti: ... almeno fino al pari con la Juve Stabia, il 2 - 2 del 13 gennaio scorso. Pochi vantaggi creati e quando trovati sfruttati male L'Avellino che con Michele Pazienza si era rigenerato completamente, che ...

Juve Stabia - Taranto: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Juve Stabia - Taranto di lunedì 11 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C 2023 - ...

Juve Stabia – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale: Juve Stabia – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Juve Stabia-Taranto di lunedì 11 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C 2 ...

Juve Stabia-Taranto, la grinta di Pagliuca: «Giochiamo col morso dell'animale ferito»: Juve Stabia-Taranto, la grinta di Pagliuca: «Giochiamo col morso dell'animale ferito»: La delusione e l’amarezza che devono diventare rabbia agonistica. La decisione del prefetto con dispositivo successivo della Lega che costringerà Juve Stabia e Taranto a giocare ...

Juve Stabia – Taranto streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Juve Stabia – Taranto streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Sono un 30enne napoletano con la passione per lo sport. Seguo tutte le principali competizioni sportive ma in particolare sono malato di calcio e NBA. Amo viaggiare e credo che l'esperienza formativa ...