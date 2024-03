La grande lezione della paura Dalle fiabe della buonanotte ai mille volti della maternità Viaggio da brividi con Carrisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Con una formazione assai precoce cominciata – ben primalaurea in giurisprudenza especializzazione in criminologia – esattamente con la mamma che gli raccontava comefatti di sangue, fatti accaduti nel suo paese di Martina Franca e rielaborati opportunamente dalla nonna materna – si capisce perché Donatosia diventato oggi l’autore italiano di thriller più apprezzato in Italia e all’estero, con romanzi bestseller di successo internazionale. Nato prima come sceneggiatore e regista e solo dopo come scrittore tanto che – confida – tutti i suoi libri hanno preso forma innanzitutto in atti e poi sono divenuti romanzi,a ...