La foto di Kate ritoccata e ritirata scatena un putiferio La principessa fa mea culpa | sono stata io

(Di lunedì 11 marzo 2024) Era la primadi(sorridente e con i figli) dopo l’intervento all’addome: l’immagine a cui era stato affidato il compito di smentire rumors e sospetti sul suo stato di salute, e sul silenzio e le comunicazioni ufficiali della Casa Reale che, procedendo a corrente alternata, nelle scorse settimane, particolarmente difficili per Buckingham Palace, hanno dato adito a dubbi e supposizioni più o meno preoccupanti. Eppure quell’immagine che la ritrae sorridente mentre abbraccia i tre figli, scattata dal marito William, e posui social, ha alimentato – se possibile – i dubbi. Colpa dell’editing e di un’attenzione alla speculazione sensazionalistica e alla ricerca dietrologica che ha allertato un po’ tutti: dai sudditi agli addetti ai lavori… E la cosa ha indottoMiddleton a chiarire la situazione, ...

