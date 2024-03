La foto di Kate Middleton “manipolata” | spiegata dalla stessa principessa del Galles in un comunicato

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladiè stata “”? L’immagine è diventato un caso mediatico, con alcune agenzie di stampa che hanno ritirato lo scatto dai loro archivi. Associated Press, ad esempio, ha scritto: “A un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine in un modo che non soddisfa i nostri standardgrafici. C’è un’incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della piccola Charlotte”. Ora ladelha pubblicato una nota sulle storie Instagram per chiarire l’equivoco. Ladi” Il giallo è nato in buona fede. Domenica 10 marzo da Kensington è stata pubblicata unascattata dal principe William che ...