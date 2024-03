La foto-boomerang sul sorriso della principessa Kate Bestia che figura!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notizia è che unapuò ancora fare notizia! Sì, perché ormai lagrafia da molti è data per defunta, o svilita, o inutile, o perduta per sempre, o sostituita dal suo zombie/intelligenza artificiale. E poi si scopre che invece (e meno male) è ancora lì, sempre lì, sul confine “ti credo comunque, mentre forse non ti dovrei credere”. Sulla buccia di banana di unritocco non dichiarato (perché tutto si gioca lì, sul non dirlo apertamente) cadono i re (tempo fa, per esempio, Steve McCurry, tra i “re” del mondografico) e le principesse (oggiMiddleton). La notizia è su tutti i giornali nel mondo: a poche ore dalla tanto attesa “del ritorno”, che la Casa Reale britannica ha rilasciato, le maggiori agenzie giornalistiche planetarie (Associated Press, Reuter, Getty ...