Juventus - Atalanta 0 - 1 fine primo tempo. Segna Koopmeiners, forse bianconero il prossimo anno: La Juve spreca qualche occasione nei primi 45 minuti. Con una sconfitta, i bianconeri scenderebbero al terzo ... invece, salirebbe al quinto posto, attendendo il match della Roma contro la Fiorentina di ...

Un risultato Viola molto importante!: MILENKOVIC 4; la peggior gara da quando gioca con la Fiorentina. Ha sulla coscienza tutti i goal. ... IKONÈ 5; spreca tutto quello che ha a disposizione. BELTRAN 7,5; lotta, si sacrifica, lavora con ...

La Fiorentina spreca e la Roma pareggia 2-2 al 95': La Fiorentina spreca e la Roma pareggia 2-2 al 95': FIRENZE (ITALPRESS) – La Roma acciuffa un pareggio a tempo scaduto, beffando la Fiorentina che sognava il colpaccio. Ci pensa Llorente a ...

Llorente salva la Roma: De Rossi ferma la Fiorentina al 95': Llorente salva la Roma: De Rossi ferma la Fiorentina al 95': Fiorentina e Roma pareggiano al Franchi nel posticipo serale della 28esima giornata di Serie A. La gara termina col punteggio di 2-2: per i viola in gol Ranieri e Mandragora, per i giallorossi Aouar e ...

Fiorentina-Roma 2-2: video, gol e highlights: Fiorentina-Roma 2-2: video, gol e highlights: Partita bellissima al Franchi con la Fiorentina che spreca l'opportunità di avvicinare la zona Champions impattando con la Roma 2-2. Meglio i giallorossi in avvio ma Ranieri porta avanti i padroni di ...