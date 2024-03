La fine del politicamente corretto agli Oscar? Non è tempo di festeggiare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar – La 96esima edizione dei premi, andata in scena questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles, ha monopolizzato le prime pagine di tutto il mondo. Qui in Italia la sterile polemica su Io Capitano di Matteo Garrone lascia ilche trova e non fa altro che sottolineare la pochezza del dibattito nostrano. Tralasciando lo svolgimento della più prestigiosa rassegna che premia pellicole e personalità del mondo del cinema, la quale ha ancora una volta dimostrato di essere solamente un ritrovo da salotto dei radical chic a stelle e strisce e che ha visto il trionfo di Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan (con ben 7 statuette su 13 candidature), quello che può interessare è il possibile abbandono da parte dell’Academy del completo asservimento alle logiche del. Gli ...