La data della finale del Grande Fratello | Cesara Buonamici svela tutto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 11 marzo 2024), opinionista del, ospite di Myrta Merlino durante Pomeriggio 5, in attesanuova puntata in diretta di stasera, hato ladelIlterminerà ufficialmente il prossimo 4 aprile: chi vincerà il reality show? Beatrice Luzzi è la prima finalista e stasera si decreterà il secondo nome. Chi si aggiudicherà un posto tra: Letizia Petris, Paolo Masella, Anita Olivieri e Rosy Chin? lail 4 aprile finalmente vedo la luce in ...