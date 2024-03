La crescente cooperazione monetaria dei Paesi Brics

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ciò che accade nel mondo monetario e finanziario globale non può essere ulteriormente ignorato e seppellito sotto certe ostilità nei confronti della Cina e, in generale, del Sud del mondo. Il processo insito nell’uso di diverse monete rispetto al consueto utilizzo del dollaro altro non è che una naturale spinta, non militare, verso un nuovo assetto geopolitico pacifico basato sullainternazionale. Intanto l’Egitto ha appena dichiarato che intende progressivamente abbandonare il dollaro nelle sue attività commerciali e sollecita anche i suoi partner a usare le proprie monete nazionali negli accordi. L’Egitto è una new entry nel gruppo dei. La decisione e le altre simili prese da moltisono la conseguenza della politica delle sanzioni e dell’incerto valore del dollaro a causa dell’enorme crescita del debito ...