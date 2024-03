La contrattazione integrativa d’Istituto alla luce della modifiche del nuovo CCNL. GUARDA IL VIDEO

UIL convocata sì, sebbene come uditrice, presso l'Università degli studi di Bari, Aldo Moro. E' scritto in una comunicazione che l'Ateneo ha inviato alle organizzazioni sindacali firmatarie, ma ... (orizzontescuola)

Valditara con il latinorum per il Ponte sullo Stretto (di F. Luppino): ... s'inventa il welfare territoriale per i professori, "per fermare la fuga dalla scuola": sostegno agli affitti, ai trasporti, contrattazione integrativa e fondi di sede: ad occhio e croce ...

Evitare criticità alle prossime elezioni del 10 marzo: il prefetto convoca i sindacati della polizia municipale: ... al ricorso al lavoro straordinario per attività ordinarie e al non accoglimento delle richieste avanzate in sede di contrattazione integrativa. In particolare, su quest'ultimo punto, le ...

Deducibilità fondo pensione 2024, quanto si risparmia sull’Irpef: Deducibilità fondo pensione 2024, quanto si risparmia sull’Irpef: Il legislatore italiano favorisce la stipula di contratti di adesione a fondi pensione ... che consentano di mantenere un buon tenore di vita attraverso una pensione integrativa. Con l’entrata in ...

Trattamento integrativo 2024, quando e quanto spetta: Trattamento integrativo 2024, quando e quanto spetta: La riforma fiscale operata con il decreto legislativo n. 216/2023 lascia immutate, nel 2024, le condizioni per la percezione del trattamento integrativo, in busta paga, da parte dei lavoratori ...

Til, accordo sul contratto integrativo. Più buoni pasto e indennità sui turni pesanti: Til, accordo sul contratto integrativo. Più buoni pasto e indennità sui turni pesanti: Si tratta infatti di un integrativo che investe significative risorse aggiuntive sulla contrattazione portando ad un aumento medio di 120 euro al mese, con punte che superano i 200 euro mensili".