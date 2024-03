La città dei lettori 2024 | ecco la settima edizione sulla letteratura

Un questionario anonimo per misurare quanto e come Bologna è cambiata fino a ora. Dal 15 febbraio Cgil Bologna e Imola e Ires Emilia-Romagna, in collaborazione con Piazza Grande, Reti studentesche e ... (ilfattoquotidiano)

Le Farmacie aperte oggi in città sono: Antica Guasti in corso Mazzoni 14 (9-13 e 16-20); Etrusca in via Pistoiese 174/d (10-18); Di Mezzana in via don Vannucchi (9-13); San Francesco al centro ... (lanazione)