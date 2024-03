La Cina domina anche il mercato delle batterie per lo stoccaggio energetico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’industriaè al centro della competizione internazionale per il suo ruolo centrale nell’elettrificazione della flotta automotive (ora sotto la lente della Commissione europea), ma non si tratta solo di questo settore. In realtà leal litio sono fondamentali per raggiungere i target di decarbonizzazione, stabilizzando l’offerta di energia da fonti rinnovabili (per loro natura, intermittenti). Ildell’energy stationary storage (ESS), dunque, diventerà sempre più importante così come le filiere a supporto in un’ottica di sicurezza energetica. Secondo le stime dell’International Energy Agency (IEA), entro il 2030 verranno aggiunti circa 170 GW di capacità, rispetto agli 11 GW operativi a livello globale nel 2022. Per raggiungere lo scenario Net Zero previsto dall’IEA, le aggiunte di ...