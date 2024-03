La Chimera Nuoto conquista cinque bronzi in Coppa Toscana

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – . La più importante manifestazione regionale riservata agli Esordienti A nati tra il 2011 e il 2013, andata in scena a Livorno, ha visto dodici atleti della società aretina scendere in vasca e ottenere positivi piazzamenti nelle diverse specialità che sono valsi il nono posto nella classifica finale tra quarantadue squadre presenti. Questo risultato segue di pochi giorni il sesto posto ottenuto nel Campionato Regionale a Squadre degli Esordienti B, confermando latra le realtà di riferimento innell’insegnamento e nella pratica delgià dai primi passi nel settore agonistico. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dal gruppo femminile che ha dimostrato la propria competitività anche nella staffetta 4x50 mista con il quinto posto regionale centrato da Morgana ...

