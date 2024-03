La carica di 1 500 atleti nel Parco Il diluvio non ferma la solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti della nona edizione della Run For Life aldi Monza. Sono state 1.500 le persone che ieri mattina si sono presentate al nastro di partenza in viale Cavriga per percorrere i 5 o i 10 chilometri di gara non competitiva. I fondi raccolti grazie alle iscrizioni (l’anno scorso erano stati donare 10mila euro) saranno destinati a Il Veliero, associazione nata a Monza nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili, con l’intento di organizzare e promuovere la costituzione di un laboratorio teatrale permanente e di una compagnia itinerante che oggi vede coinvolte 35 persone con disabilità. L’associazione è impegnata nella ristrutturazione di Villa Valentina, in via Spallanzani, per farla diventare uno spazio di inclusione. L’obiettivo è di riuscire ad avviare i lavori in primavera per terminare a ...