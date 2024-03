La BCE tira il freno a mano | primo stop sul rialzo tassi | taglio previsto a giugno

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 11 marzo 2024) La primavera si sta schiudendo con una buona notizia: la BCE continua are ilsuldeidi interesse imposti all’Eurozona per contrastare la spirale inflazionista. E non finisce qui: secondo l’Eurotower, sarebbe arrivato “il tempo delle colombe” per lasciare in disparte la politica economica aggressiva dei falchi in favore divre calmierate. Ma andiamo con ordine. La BCE e le previsioni più rosee Come dicevamo in premessa, dopo l’ultimo consiglio la BCE ha annunciato – questa volta, rimettendosi in scia con la Federal Reserve americana – la quarta pausa nel ciclo di rialzi deidi interesse iniziati a luglio 2022. Attualmente, quindi, idi interesse restano invariati al 4,50%, quello sui depositi al 4%, ...