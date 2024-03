La battaglia globale necessaria contro le disparità tra i sessi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Passato l’otto marzo con la sua inevitabile dose di retorica, le sue manifestazioni, con i mazzi di mimosa, le cene al femminile, è utile dare uno sguardo alla situazione della donna nell’epoca attuale, anche se non possiamo non dire che quest’anno l’otto marzo si è macchiato di una colpa grave, l’aver non solo dimenticato, ma addirittura giustificato lo stupro di massa delle donne israeliane, costringendo le donne ebree a riunirsi il giorno prima per ricordare quell’immondo episodio. Se volgiamo lo sguardo fuori dall’Italia, spesso ci dimentichiamo che nella metà del mondo esiste ancora una situazione di patriarcato, la nostra viltà ideologica ci fa dimenticare che nel mondo islamico ladi genere è la normalità, e che in larga parte esistono forme di repressione violente. Mutilazioni femminili praticate in circa trenta paesi (duecento milioni di donne nel ...