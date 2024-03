L' 81% dei medici subisce violenze fisiche o verbali | ma 69% non denuncia

Un trionfo totale. Oscar Reyes Martinez si conferma leader assoluto della categoria non olimpica -81 kg e trionfa per dispersione ai Campionati Europei 2024 di Sollevamento pesi di Sofia (Bulgaria), ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Nulla da fare per Misakyan, fuori gara con due errori consecutivi a quota 170 kg. 20.11 No lift per Misakyan a 170 kg con il secondo tentativo, ... (oasport)