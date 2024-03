L’11 ottobre Napoli celebra la lotta alla camorra | la proposta di Catello Maresca in Aula

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

"Oppenheimer" vince l'Oscar come miglior film: "Oppenheimer" vince l'Oscar come miglior film: LOS ANGELES (Reuters) - "Oppenheimer", il film biografico sulla corsa alla costruzione della prima bomba atomica, si è aggiudicato sette Oscar, tra cui il prestigioso premio per il miglior film, duran ...

D'Aversa, testata a Henry nel finale di Lecce-Verona: «Chiedo scusa, non volevo». Ma ora rischia l'esonero: D'Aversa, testata a Henry nel finale di Lecce-Verona: «Chiedo scusa, non volevo». Ma ora rischia l'esonero: Il finale di Lecce-Verona si è infiammato più che mai con la testata di D'Aversa a Henry dopo il triplice fischio. La partita era fondamentale per cercare di uscire dalla ...

Louis Lynagh, esordio con vittoria in Italia-Scozia: “L’inno nazionale Mi ha aiutato mamma”: Louis Lynagh, esordio con vittoria in Italia-Scozia: “L’inno nazionale Mi ha aiutato mamma”: Il 23enne, figlio della mitica apertura australiana Michael e della trevigiana Isabella Franchin conosce più il dialetto veneto dell’italiano: è stato tra i ...