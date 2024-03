Kyma Ambiente | sindacati convocati sabato 16 marzo alle ore 10 30

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSono stati ricevuti questa mattina dal Capo di Gabinetto del Comune di Taranto, Greta Marraffa, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che questa mattina insieme ai lavoratori di, avevano organizzato un sit-in sotto Palazzo di Città, al fine di ottenere risposte circa la condizione di incertezza con cui si vive all’interno della società di igiene urbana cittadina. Ritardi e incertezze che ihanno evidenziato da tempo e riguardano non solo il servizio reso alla comunità, ma anche l’alea di possibili licenziamenti, e l’approvazione del contratto di servizio. A tutt’oggi, la crisi economico- finanziaria dell’azienda, così come la partenza della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città entro gennaio 2024 restano un miraggio – avevano detto i ...