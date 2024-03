Koopmeiners il tuttocampista | numeri da attaccante e gol sempre pesanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Torino. Con la doppietta segnata all’Allianz Stadium, Teunha toccato la doppia cifra di gol in campionato per la quarta volta nella sua carriera, la seconda con l’Atalanta dopo i 10 precisi dell’annata passata, con tanto di tripletta all’ultima giornata. Quest’anno, invece, l’olandese ha raggiunto la decina quando a fine campionato mancano ancora 900 minuti di gioco. Una crescita in termini di realizzazione, a cui si aggiunge anche la doppietta di San Siro in Coppa Italia per eliminare il Milan, che è dovuta anche all’avanzamento della posizione rispetto al 2022/23, quando di fatto aveva giocato quasinel duo mediano a fianco di De Roon, con Ederson maggiormente impiegato sulla trequarti per sfruttare gli inserimenti. Una scelta tattica conseguenza anche delle caratteristiche degli attaccanti, Højlund su tutti, in grado di attaccare ...