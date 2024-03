Ko col Palermo e ultimo posto Di Nunno attacca i suoi tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) di Fulvio D’Eri LECCO Anche ilespugna il Rigamonti-Ceppi e spinge il Lecco sempre più nel baratro. E la panchina di Aglietti, già alquanto traballante, è nuovamente ad altissimo rischio anche perché ieri alcune sue scelte, soprattutto nei cambi operati nella ripresa, sono state opinabili. Ma la partita di ieri verrà ricordata anche per lo strappo ormai definitivo tra il patron Die i. Il sanguigno numero uno del Lecco, prima del fischio d’inizio, ha preso in mano il microfono dello stadio e ha ammonito iin diretta televisiva e in stereofonia. Questo il concetto espresso da Di. "Se buttate ancora in campo una bomba (carta ndr), lascio il Lecco. Avevate una squadra in fallimento, ora è in serie B. Meritate la terza categoria". Parole durissime contro una ...