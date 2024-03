Kieran Trippier sostiene Tino Livramento come successore per club e nazionale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Breaking:ha sostenuto il giovane pretendenteper affermarsiterzino destro dell’Inghilterra mentre tenta di respingere le sue avances sia per ilche per la, acquistato in estate da 32 milioni di sterline dal Southampton, probabilmente sostituirànella formazione titolare del Newcastle per la trasferta di Premier League di lunedì sera contro il Chelsea, mentre il 33enne affronta un periodo in panchina con un lieve infortunio al polpaccio. Tuttavia, che è stato il portabandiera di gran parte di ciò che i Magpies hanno ottenuto negli ultimi due anni, sa che il 21enne sta puntando per il suo posto sia nella squadra del ...