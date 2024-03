Kia | le sue parole dopo l’uscita da Amici | come l’ha presa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lorella Cuccarini nell’ultima puntata diha deciso di non portare al serale Kia , ma le ha anche assicurato che potrà presentarsi ai casting per la prossima edizione del reality mariano: “Quando ho scelto di prenderti sapevo che avevamo pochissimo tempo. Io penso che tu ad oggi non abbia espresso ancora le tue potenzialità. Tu sei piùà di quello che abbiamo ascoltato. Se tu oggi andassi al serale ti bruceresti. Io ho parlato con la produzione e tu hai la possibilità di ripresentarti ai casting l’anno prossimo. Perché io credo molto in te e penso tu abbia bisogno di tempo“. In passato sono stati diversi gli alunni che sono usciti daper vari motivi e che poi si sono presentati ai provini l’annoe in qualche caso questo ha portato loro fortuna (due di loro hanno anche vinto il programma). Kia, le prime ...

