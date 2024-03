(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – La giuria specializzata del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha eletto Kia EV9 “World's Best Car for’”. 75 giornaliste specializzate del settore automotive, provenienti da 52 paesi di tutti i cinque continenti, hanno proceduto alla valutazione delle vetture in competizione con test molto severi e su 63 concorrenti Kia EV9

(Adnkronos) – – La speciale installazione è composta da un disco LED di 5 metri, montato su una struttura e alimenta to dall'EV9, così Kia è in grado di riprodurre fedelmente la luce solare. "L'EV9 è ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Kia EV9 2024 è stata selezionata tra le tre finaliste, Top Three in the World , in due categorie ai prossimi World Car Awards 2024 . La selezione proietta il grande SUV, 100% elettrico, ... (periodicodaily)

Kia EV9 trionfa all’edizione 2024: Kia EV9 trionfa all’edizione 2024: La giuria specializzata del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha eletto Kia EV9 “World's Best Car for 2024’”.

Kia EV9 è la Women's Car of the Year 2024: Kia EV9 è la Women's Car of the Year 2024: Kia EV9 trionfa come Women's Worldwide Car Of The Year 2024: Design all'avanguardia, prestazioni eccezionali e tecnologie avanzate premiate dalla giuria internazionale ...

Kia EV9 è la migliore auto del 2024 secondo il Women’s Worldwide Car of the Year: Kia EV9 è la migliore auto del 2024 secondo il Women’s Worldwide Car of the Year: Kia EV9 è salita al primo posto dopo due round di votazioni: nel primo è diventata la migliore automobile nella categoria SUV. Nel secondo, in lizza con le altre migliori vetture per segmento, è ...