Kensington Palace non pubblica la foto originale di Kate Il dubbio | cosa nascondono?

(Adnkronos) – Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate e dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, dopo che la principessa del Galles si è presa pubblicamente la ... (periodicodaily)

Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate e dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, dopo che la principessa del Galles si ... (dayitalianews)

Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate Middleton con i suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma. La decisione arriva dopo che la principessa del Galles si è assunta ... (today)

Kate e la foto ritoccata, Kensington Palace non pubblicherà l'originale: Kate e la foto ritoccata, Kensington Palace non pubblicherà l'originale: (Adnkronos) - Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate e dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, dopo che la principessa del Galles si è presa pubblicamente la respons ...

Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo la malattia: «Grazie per il vostro supporto». Kensington palace rompe (finalmente) il silenzio: Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo la malattia: «Grazie per il vostro supporto». Kensington Palace rompe (finalmente) il silenzio: La prima foto ufficiale dopo 3 mesi di silenzio. Kensington Palace smorza defintivamente i rumors sulla salute di Kate Middleton e pubblica uno scatto che ritrae la principessa di Galles insieme ...

Kate Middleton, il foto-gate è un giallo: "Lo scatto originale non verrà diffuso": Kate Middleton, il foto-gate è un giallo: "Lo scatto originale non verrà diffuso": Il grande ritorno nel dialogo col pubblico di Kate Middleton dopo l'operazione all'addome rischia di ritorcersi contro la Royal Family ...