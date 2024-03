Kate rompe il silenzio | Sì | ho manipolato la mia foto Cosa c' è dietro

Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo la malattia: «Grazie per il vostro supporto». Kensington palace rompe (finalmente) il silenzio: Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo la malattia: «Grazie per il vostro supporto». Kensington palace rompe (finalmente) il silenzio: La prima foto ufficiale dopo 3 mesi di silenzio. Kensington Palace smorza defintivamente i rumors sulla salute di Kate Middleton e pubblica uno scatto che ritrae la principessa di Galles insieme ...

Kate Middleton, la prima foto dopo l'operazione scattata da William: «Grazie per il supporto». La principessa sorridente con i figli: Kate Middleton, la prima foto dopo l'operazione scattata da William: «Grazie per il supporto». La principessa sorridente con i figli: Kate Middleton torna a sorridere sui social dopo l'operazione all'addome. La principessa del Galles è apparsa ufficialmente per la prima volta da gennaio, quando ha subito ...

Kate Middleton: «Ho ritoccato io la foto, mi scuso per la confusione causata»: Kate Middleton: «Ho ritoccato io la foto, mi scuso per la confusione causata»: A Kate Middleton non è concesso neanche un ritocchino. Come tutte noi, anche la principessa del Galles si è lasciata andare ai filtri social e ha ammesso di aver modificato la ...