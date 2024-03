Kate Middleton | tutti i dettagli della foto taroccati | ora è terrore per la principessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Siamo di fronte all'ennesimo caso di manipolazione da intelligenza artificiale o per opera di qualche burlone? Non si sa ancora, sta di fatto che le più grandi agenzie di stampa internazionali (Reuters, AP, Getty e France Presse) sono state gabbate e hanno dato credibilità ad unache è stata pubblicata e poi immediatamente ritirata. Stiamo parlandografia che ritrae Sua Altezza Reale Catherine Elizabethdel Galles, moglie dell'erede al trono William, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis che ha fatto il giro del mondo.appare serena e sorridente e, soprattutto, in buona forma dopo l'intervento chirurgico all'addome subìto il 16 gennaio scorso. Insomma, la luce in fondo al tunnel. La prima apparizione pubblica, dopo più di due mesi ...