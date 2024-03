Kate Middleton tradita dall' anello | come si arriva alle scuse della principessa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo due mesi e mezzo di assenza, di convalescenza e di supposizioni laCatherine del Gs è riapparsa ufficialmente a colori mettendo un frenospeculazioni sulla sua salute che per tutto questo tempo hanno tappezzato di ipotesi il calendario dei santi e delle festività. Ieri, domenica, festamamma nel Regno Unito, Kensington Palace, residenzafamiglia Wales, ha datostampe una fotografia, la prima'annunciomalattia di, in cui si vede laseduta sotto un porticato, in giardino, su una poltroncina di vimini, circondata dai suoi tre figli. George, il maggiore, le cinge il collo da dietro; Charlotte, la secondogenita, è seduta su bracciolo con le mani in ...

Londra, 11 marzo 2024 – La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata che la ritrae insieme con i tre figli. “Come molti foto grafi dilettanti, di tanto in tanto mi ... (ilfaroonline)

