Kate Middleton torna a lavoro dopo l’intervento | svelato l’evento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 11 marzo 2024)settimane di assenza,è stata avvistata per la prima volta da quando ha subito un intervento chirurgico importante. La principessa del Galles, di 42 anni, si è sottoposta ad un’operazione chirurgica all’addome, su cui il Palazzo ha rivelato pochissimi dettagli. Durante la sua assenza Kensington Palace ha dovuto rispondere a diverse speculazioni che volevano la principessa in coma o in pessime condizioni di salute. Di recente, però, i paparazzi hanno avvistato la moglie del principe William nei dintorni della loro casa a Windsor. Come riportato dai tabloid inglesi,è stata vista in un’auto guidata da sua madre Carole. Le immagini, seppure poco nitide, sono apparse come il primo segno concreto che la futura regina si sta riprendendo bene...