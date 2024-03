Kate Middleton | spunta una nuova foto | in auto insieme a William verso un “appuntamento urgente”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024)è statamente avvistata, in uno dei rari scatti che la mostrano fuori di casa dopo l’operazione all’addome di alcune settimane fa. La principessa proprio in queste ore era finita al centro di una bufera mediatica per un “errore di comunicazione”, dopo la pubblicazione di un tenero ritratto di famiglia con i figli George, Charlotte e Louis si era rivelata pesantemente modificata. Gli utenti più attenti se ne erano subito accorti, e la stessaaveva recitato il mea culpa sostenendo di essersi “dilettata con l’editing”. La moglie dia ha chiesto scusa per la confusione che si è creata e ha tranquillizzato tutti con un comunicato sui suoi social. Tuttavia, la preoccupazione per la sua salute non si è placata, anzi.è stata avvistata l’11 marzo in ...