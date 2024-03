Kate Middleton | scuse per la foto modificata | «Sono stata io | l' ho ritoccata come fanno i fotografi amatoriali»

A Kate Middleton non è concesso neanche un ritocchino. Come tutte noi, anche la principessa del Galles si è lasciata andare ai filtri e ha ammesso di aver modificato la foto della... (ilmessaggero)

Kate Middleton: «Ho ritoccato io la foto, mi scuso per la confusione causata»: A Kate Middleton non è concesso neanche un ritocchino. Come tutte noi, anche la principessa del Galles si è lasciata andare ai filtri e ha ammesso di aver modificato la foto della festa della mamma. Come molti fotografi amatoriali faccio esperimenti occasionali di ritocco. Mi scuso per la confusione causata.

Cos’è questa storia della foto di Kate Middleton ritoccata: Cos’è questa storia della foto di Kate Middleton ritoccata: È la prima diffusa dalla famiglia reale britannica da più di due mesi e dopo molta attenzione per la sua "scomparsa", ma le principali agenzie di stampa internazionali non pensano sia del tutto autent ...