Kate Middleton | lo strano caso della prima foto manipolata dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Domenica 10 marzo nel Regno Unito si festeggiava il Mother’s Day, l’equivalentenostra FestaMamma. Quale occasione migliore, per Kensington Palace, per pubblicare sui social una nuova immagine dicon i suoi tre figli? La ricorrenza – nelle intenzioni di palazzo, of course – era la scusa perfetta per pubblicare unache avrebbe raggiunto due obiettivi: celebrare le madri di tutto il mondo e, al contempo, rassicurare i sudditi sullo stato di saluteloro futura regina, da troppo tempo lontana dalle scene per motivi di salute. A due mesi di distanza dall’operazione all’addome, infatti, la principessa del Galles non si è mai mostrata in pubblico. ...