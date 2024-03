Kate Middleton | le inusuali scuse sui social per la foto manipolata

(Di lunedì 11 marzo 2024)si è scusata per aver manipolato l’immagine. In una storia pubblicata su Instagram si legge: «Come moltigrafi amatoriali, occasionalmente sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mieper l’eventuale confusione causata dallagrafia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice Festa della Mamma». Domenica 10 marzo nel Regno Unito si festeggiava il Mother’s Day, l’equivalente della nostra Festa della Mamma. Quale occasione migliore, per Kensington Palace, per pubblicare suiuna nuova immagine dicon i suoi tre figli? La ...

