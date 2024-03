Kate Middleton | la versione ufficiale non torna | ecco perché

(Di lunedì 11 marzo 2024) C'è una nuova foto della principessa del Galles,, paparazzata mentre lascia Windsor insieme al principe William. Tuttavia si vede solo una piccola porzione del volto e lo scatto non dissipa i sospetti sollevati dalla foto precedente, quella pubblicata per la Festa della Mamma che lei stessa ha ammesso di aver "ritoccato". Kensington Palace ha detto che la principessa del Galles è partita in macchina con il principe del Galles mentre William veniva portato alla cerimonia del Commonwealth Day a Londra.non parteciperà alla funzione, ma si ritiene che abbia un appuntamento privato. Nella foto, la principessa praticamente non si vede: guarda verso l'esterno dal lato opposto dell'obiettivo che inquadra. Per quanto riguarda lo scatto "editato", l'inviato a Londra di Mediaset, Federico Gatti, ricorda che "a stretto ...

