Kate Middleton | la foto taroccata ? Perché non vedrete mai l' originale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Kensington Palace rifiuta di pubblicare lo scattodie dei suoi figli. Laè stata condivisa ieri dalla principessa del Galles in occasione della festa della mamma, che in Inghilterra si celebra il 10 marzo. Peccato che l'immagine, la prima ufficiale dopo la notizia dell'intervento all'addome di, abbia subito scatenato dei sospetti per via di alcuni dettagli non proprio chiarissimi, come la mancanza di anelli sulle dita della principessa o la posa innaturale delle mani del principe Louis. Dopo le polemiche, che si sono acuite con il ritiro delladalle principali agenzie di stampa, questa mattina è intervenuta lain prima persona. Nelle storie Instagram si è scusata per la confusione che quellaha ...