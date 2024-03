Kate Middleton interviene di persona | “La foto della Festa della Mamma è ritoccata”

(Di lunedì 11 marzo 2024)parla per la prima volta da quando è stata operata all’addome e lo fa per scusarsi, ammettendo che “il ritratto per laè stato ritoccato”. La Principessa del Galles dunquedicon un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di X dopo l’imbarazzo causato dalladi famiglia pubblicata domenica 10 marzo, perché palesemente rimaneggiata. In aggiornamento

Kate Middleton si scusa dopo il caso della foto modificata per la festa della mamma: « come molti foto grafi amatoriali faccio esperimenti occasionali di ritocco. Mi scuso per la confusione... (leggo)

Kate Middleton si scusa dopo il caso della foto modificata e pubblicata sui social per la festa della mamma: « come molti foto grafi amatoriali, ogni tanto faccio un po' di editing. Volevo... (leggo)

Kate Middleton si scusa per la foto modificata: Kate Middleton si scusa per la foto modificata: La principessa del Galles, Kate Middleton, si è scusata sui social per la pubblicazione, ieri, della sua prima foto dopo l'intervento subito all'addome che la ...

Kate Middleton: «Ho ritoccato io la foto, mi scuso per la confusione causata»: Kate Middleton: «Ho ritoccato io la foto, mi scuso per la confusione causata»: A Kate Middleton non è concesso neanche un ritocchino. Come tutte noi, anche la principessa del Galles si è lasciata andare ai filtri social e ha ammesso di aver modificato la ...

Kate Middleton, la foto è un caso. "Manipolata": i dettagli che non tornano: Kate Middleton, la foto è un caso. "Manipolata": i dettagli che non tornano: Sembrava un caso chiuso e invece la prova del buono stato di salute di Kate Middleton ha alimentato nuove teorie. Quattro agenzie di stampa ...