Kate Middleton | «Ho ritoccato io la foto | mi scuso per la confusione causata»

La foto che ritrae una sorridente Kate Middleton in compagnia dei figli , pubblicata in occasione della Festa della Mamma britannica, domenica 10 marzo 2024, e condivisa dal profilo Instagram

Cos’è questa storia della foto di Kate Middleton ritoccata: Cos’è questa storia della foto di Kate Middleton ritoccata: È la prima diffusa dalla famiglia reale britannica da più di due mesi e dopo molta attenzione per la sua "scomparsa", ma le principali agenzie di stampa internazionali non pensano sia del tutto autent ...

