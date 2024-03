“Kate Middleton fotografata in auto assieme al Principe William” | l’immagine esclusiva sul Daily Mail

(Di lunedì 11 marzo 2024)inal. I due sono stati fotografati fuori da Windsor. A poche ore dalle scuse dellessa per via del ritocco sulla foto postata ieri sui social, eccola apparire accanto al marito nelpubblicata dal. Lui diretto verso l’Abbazia di Westminster per la Giornata del Commonwealth. Lei, scrive il tabloid britannico, verso una destinazione privata., sempre attraverso Instagram dove ieri aveva diffuso la foto di famiglia “manipolata” secondo le agenzie di stampa (da quattro sono salite a sei) che l’hanno ritirata e cancellata dalle librerie digitali, oggi ha chiesto scusa per l’errore fatto. “Come molti ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfattoquotidiano©

Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate Middleton con i suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma. La decisione arriva dopo che la principessa del Galles si è assunta ... (today)

Ufficialmente è in convalescenza per riprendersi da un intervento chirurgico, ma internet non la pensa così. Ancor di più dopo il caos mediatico delle ultime ore (wired)

Prima una bella foto sui social reali di Kate Middleton , sorridente e felice attorniata dai suoi 3 figli, poi qualche ora più tardi, la "doccia" fredda della stessa principessa: lo scatto non è ... (ilgiornaleditalia)

Kate Middleton e il mistero della foto di famiglia. Lei ammette: “È ritoccata”, ma qualcosa non torna: Kate Middleton e il mistero della foto di famiglia. Lei ammette: “È ritoccata”, ma qualcosa non torna: Kate Middleton e la foto ritoccata: la principessa del Galles ha ammesso di aver fatto qualche modifica, ma qualcosa non ...

Kate Middleton, il foto-gate è un giallo: "Lo scatto originale non verrà diffuso": Kate Middleton, il foto-gate è un giallo: "Lo scatto originale non verrà diffuso": Il grande ritorno nel dialogo col pubblico di Kate Middleton dopo l'operazione all'addome rischia di ritorcersi contro la Royal Family ...

Kate Middleton ammette di aver modificato la foto: "Faccio editing come tutti": Kate Middleton ammette di aver modificato la foto: "Faccio editing come tutti": Kate Middleton ha ammesso di aver modificato la foto con i figli: così come i comuni mortali, anche lei fa "editing".