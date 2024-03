(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) –si èta e si è assunta la responsabilità per un "errore di editing" che ha portato una suagrafia ufficiale, la prima dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale compare assieme ai suoi tre figli, a essere ritirata dalle agenziegrafiche internazionali. In un tweet pubblicato sui social del principe e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dopo il clamore per la foto " modificata " è stata la stessa Kate Middleton a parlare e chiede re scusa : "Anche io mi cimento con l' editing di tanto in tanto, non volevo creare confusione".Continua a ... (fanpage)

La principessa ammette: "Come molti foto grafi amatoriali ogni tanto faccio un po' di editing" Kate si è scusa ta e si è assunta la responsabilità per un "errore di editing" che ha portato una sua ... (sbircialanotizia)

Kate chiede scusa per la foto modificata, 'ogni tanto mi cimento con l'editing': Kate chiede scusa per la foto modificata, 'ogni tanto mi cimento con l'editing': La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata che la ritrae insieme con i tre figli. "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing.

Royal family, Kate chiede scusa per la foto 'taroccata': Royal family, Kate chiede scusa per la foto 'taroccata': AGI - Kate, principessa del Galles, si è scusata per la "confusione" generata dopo che lei stessa ha ritoccato una foto di famiglia scattata da suo marito, William, e diffusa da Kensington Palace. La ...

Kate chiede scusa per la foto ritoccata: "Sono stata io": Kate chiede scusa per la foto ritoccata: "Sono stata io": (Adnkronos) - Kate si è scusata e si è assunta la responsabilità per un "errore di editing" che ha portato una sua fotografia ufficiale, la prima dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale compare ...