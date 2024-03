Kata scomparsa a Firenze | la mamma di un’amichetta | “Giocavano insieme | l’ho lasciata nel cortile”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non si fermano le ricerche per, la bimba di origine peruviana di 5 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di, dove vivevaalla. Il lavoro degli inquirenti, guidati dal procuratore capo della città toscana, Filippo Spiezia, che non si era ancora insediato il 10 giugno, è ripartito da una delle prime persone che è stata ascoltata subito dopo la sparizione di. Tra le persone che potrebbero portare un po’ di luce nelle ombre del giorno della, c’è anche la donna, madre dell’amichetta di, che è stata l’ultima a vedere la bimba. Isabel è un personaggio a suo modo chiave, nell’intricato sottobosco di questa vicenda. E volente e nolente, è entrata più volte, in tempi e modi diversi, nelle ...