Juventus: Vlahovic non è importante, è l'unica cosa che conta per la Champions: Juventus: Vlahovic non è importante, è l'unica cosa che conta per la Champions: Parafrasando il motto bonipertiano `vincere non è importante, è l`unica cosa che conta`, possiamo dire che per la Juventus, adesso, Vlahovic non è importante,.

JUVENTUS - Vlahovic a segno nella partitella con la Next Gen: Juventus - Vlahovic a segno nella partitella con la Next Gen: La Juventus ha subito ripreso i lavori dopo il pareggio interno contro l'Atalanta: alla Continassa, infatti, e' andata in scena una partitella tra chi non ha sfidato la Dea e i ragazzi della Next Gen ...

Juventus-Genoa, probabili formazioni: Vlahovic-Chiesa sfidano Retegui-Gudmundsson: Juventus-Genoa, probabili formazioni: Vlahovic-Chiesa sfidano Retegui-Gudmundsson: Il 29° turno di Serie A 23/24 vedrà affrontarsi domenica 17 marzo Juventus e Genoa: possibile 3-5-2 per entrambe le compagini ...