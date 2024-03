Juventus | ricordi Ihattaren? Lo Slavia Praga vuole rescindere il contratto | i motivi

Già la partita della gara d'andata aveva un sapore particolare. Ma vien da sé che il vero appuntamento con i ricordi per Cristiano... (calciomercato)

È una mattina molto triste nel calcio mondiale, per la scomparsa di Brehme avvenuta a sessantatré anni nella notte. A salutare il leggendario terzino diverse squadre oltre all’Inter, inclusa la ... (inter-news)

Pronti, via, ecco quattro gol in due partite. anche se resta negli occhi la tripletta segnata al Monza, tanto per darsi da solo il bentornato... (calciomercato)