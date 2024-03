Juventus | crolla la quota di Thiago Motta | svolta sul sostituto di Allegri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il rendimento di 6 punti nelle ultime 7 partite e un distacco di 17 punti dalla capolista Inter non è ammissibile per una squadra come la. Dopo un avvio positivo (ma condizionato anche da episodi favorevoli come i gol realizzati nei minuti finali), la squadra èta e il rendimento delle ultime partite è stato da zona retrocessione. Il 2-2 contro l’Atalanta ha provocato i fischi dei propri tifosi dopo il controsenso dello striscione a favore diper il record di punti conquistati in carriera. Sui social continua a circolare #Out e la posizione dell’allenatore sembra in bilico. Foto di Alessandro Di Marco / Ansain pole E’del Bologna il favorito a guidare ladalla prossima ...

